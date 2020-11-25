AK Parti'den kan bağışı kampanyasına katılım çağrısı
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AK Parti'den kan bağışı kampanyasına katılım çağrısı

25.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:44
AK Parti'den kan bağışı kampanyasına katılım çağrısı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, 'Kan Bağışı' kampanyası düzenleyecek.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, 'Kan Bağışı' kampanyası düzenleyecek. İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, tüm bölge halkına kampanyaya destek çağrısında bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, Kızılay ile işbirliği içerisinde 'Kan Bağışı' kampanyası düzenleyecek. "Hayat kurtarmak senin kanında var. Kan ver, Ereğli'ye can ver" sloganıyla düzenlenecek olan 'Kan Bağışı' kampanyası; 27 Kasım Cuma günü, 10.00-17.30 saatleri arasında, sahil bandında bulunan bir kafeteryada gerçekleştirilecek. 'Kan Bağışı' kampanyası öncesinde bir açıklama yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, kanın yapılamayan tek ilaç, kaynağının da sadece insan olduğunu vurgulayarak; tüm bölge halkına kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Bozkurt, şunları söyledi: "Ülkemizde kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan bağış stoklarının yeniden yükselmesi büyük önem taşımaktadır. Acil durumlarda yapılacak kan bağışının, o acil durumun ortaya çıkardığı ihtiyacı gidermeye hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Bir hasta veya yaralıyı acil durumda verilecek kan değil, daha önce verilmiş, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş kan kurtarabilecektir. Tüm olumlu gelişmelere rağmen, ülkemizdeki 'düzenli' kan bağışı oranı hala dünya ortalamasının altındadır ve gönüllü kan bağışı mevsim şartlarından etkilenmektedir. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak, bu nedenlerle "Hayat kurtarmak senin kanında var. Kan ver, Ereğli'ye can ver" sloganımızla bir duyarlılık kampanyası başlatıyoruz. Amacımız, hem düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hem de içinde bulunduğumuz pandemi ve kış koşulları nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini istenilir rakamlara çıkarmaktır. Unutmayalım ki kan bağışı hayat kurtarır ve kurtarılan bu hayat bizim ya da herhangi bir yakınımızın hayatı olabilir. O yüzden, tüm bölge halkını ihtiyaç sahiplerine umut kaynağı olmak adına 27 Kasım Cuma günü, sahil bandında 10.00-17.30 saatleri arasında; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyamıza katılarak kan vermeye, diğer bir deyişle can vermeye davet ediyoruz. Ayrıca, Ülkemizde ve dünyada insani yardım hizmetinde model alınan, kurulduğu günden bu yana en zor anlarımızda yanımızda olmakla kalmayıp afetlerde ve olağan dönemlerde ihtiyaç sahiplerine güvenli kan temini sağlamak gibi hayati önem arz eden bir misyonu da olan değerli kurumumuz Türk Kızılayı'nın Zonguldak ve Kdz. Ereğli Şubesi yetkililerine, bu kampanyada bizlere destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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