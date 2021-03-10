AK Parti'den kan bağışı kampanyası
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AK Parti'den kan bağışı kampanyası

10.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:01
AK Parti'den kan bağışı kampanyası

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi ekipleri, il teşkilatına giderek kan topladı. Kan bağışı kampanyasına il yönetimi ve partililer destek verdi. Pandemi döneminde Kızılay'a destek olmak istediklerini söyleyen İl Başkanı Muğlim Bağatar, "Kızılay'a çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiği için. Biz ilgili başkan yardımcılarımızla görüşürken pandemi sürecinde Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı bilgisini aldık. Yalova ilinde bir organizasyon yapalım istedik. Teşkilatlarımızla, vatandaşlarımızla bunu paylaştık, partimizde bir kan verme organizasyonu düzenledik. Sağ olsunlar kendileri de geldiler, bizlerle ilgilendiler. Gördüğümüz kadarıyla bir hayli yoğun bir talep var. Güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Kızılay Yalova Kan Merkezi sorumlusu Doktor Sanem Ondur, vatandaşları kan bağışına davet etti. - YALOVA

AK Parti'den kan bağışı kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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