AK Parti'li kadınlardan "kadına şiddet"e tepki

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki Ak Parti İl Kadın Kolları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Adıyaman

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hilal Doğan Güvenç, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, bunu uygulayanlara karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin dünyada bir sorun olduğu belirten Güvenç, "Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi, kadına şiddet, insanlığa ihanettir." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin de "Öyle bir kültüre sahibiz ki medeniyetimiz anneyi, kızı ve bacıyı baş tacı edinmiş, cenneti onların ayaklarının altına sermiş. Bu kültürle büyüdük, böyle de kültürümüzü bütün nesillere yaymak azmindeyiz." diye konuştu.