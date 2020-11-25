AK Parti'den kadına yönelik şiddete karşı açıklama

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan, mesajında, 25 Kasım'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kadınların maruz kaldığı kötü davranışların engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kabul edilen özel ve anlamlı bir gün olduğunu bildirdi.

Aile kurumunun ve toplumun mihenk taşı olan kadınların, herkes için birer anne, kız kardeş, eş ve evlat olduğuna değinen Çalışkan, "Hayatımızın her döneminde sevgi ve özveriyle bize destek olan kadınlarımız sadece bir gün değil her gün el üstünde tutulmayı hak ediyorlar. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın da söylediği gibi 'Kadınlar insandır biz insanoğlu'. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum." değerlendirmesinden bulundu.

"Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi büyüktür"

Acar, mesajında, toplumun temel yapı taşını oluşturan aile ve toplumdaki tüm fertlerin sevgi, saygı, huzur ve birlik içinde yaşamalarına katkı sağlayan kadınların öneminin tartışılmaz olduğunu bildirdi.

Kadınların tarih boyunca toplumsal hayatta her zaman önemli görevlerde yer aldığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Bu görevlerin arasında en önemlisi de annelik görevidir. Kadınlara karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi büyüktür. Eğitimin ilk basamağı olan aile eğitiminde de en büyük görev anne ve babalarımıza düşmektedir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde 6284 sayılı yasa ile 8.3.2012 tarihinde yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanunla şiddete uğrayan kadınlarımızın barınmasına ve korunmasına önemli yer verilmektedir."

"Kadın ile erkek birbirini tamamlayan varlıklardır"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, kadına yönelik şiddete karşı çıkmanın hem İslami hem de insani bir tavır olduğunu vurguladı.

Kadını fizyolojik olarak zayıf görerek, katı ve kapalı toplumların kadını ikincil plana iten sosyo psikolojik ortamından faydalanarak kadına karşı şiddet uygulamak esasında zayıf karakterin dışa vurumu olup, insanlığa yakışmayan bir tutum olduğuna değinen Çizmelioğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlara şiddet gösterenler en zavallı, mutlak suretle psikolojik tedaviye muhtaç hasta ruhlu insanlardır. Kadın ile erkek birbirini tamamlayan varlıklardır. Birisi olmazsa diğeri eksik kalır. Dolayısıyla toplumsal denge ve huzur açısından kadın ve erkek arasındaki ilişkilerde hak ve adalet ölçülerini doğru konumlandırmalıyız. Kadına yönelik şiddeti her platformda en sert şekilde kınamalı ve engellemeliyiz. Bu vesileyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü kutluyorum. Her günümüzün huzur ve mutluluk içinde geçmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık