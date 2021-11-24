AK Parti'den 'kadına şiddetle mücadele' çalıştayı

Ak Parti, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uygulama Pratikleri ve Öneriler' konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kadına yönelik şiddetle mücadele, topyekun mücadeleyi gerektiren konular. Üniversiteler, akademi, kamu kurumları toplumun tüm katmanlarının iş birliği gerekiyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Ankara'daki otelde, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uygulama Pratikleri ve Öneriler' konulu disiplinler arası çalıştay düzenledi. Çalıştayın açılışında konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, burada kadına yönelik şiddete ilişkin çözüm önerilerini değerlendireceklerini söyledi.