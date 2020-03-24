AK Parti'den İYİ Parti ve HDP'ye infaz düzenlemesi ziyareti - TBMM AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti Ziyaret öncesi maske verilmesi AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3.

AK Parti heyetinin İYİ Parti ziyareti Ziyaret öncesi maske verilmesi AK Parti heyetinin İYİ Parti görüşmesinden görüntüler AK Parti heyetinin HDP ziyaretinden görüntüler TBMM - AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi'yle ilgili bilgi vermek için İYİ Parti ve HDP Meclis Grubu'na ziyarette bulundu. Kaynak: AA