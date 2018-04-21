AK Parti'den İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ak Parti Ahlat İlçe Teşkilatı tarafından istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay, Ak Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, İl Genel Meclis Üyesi Erhan Akarsu, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ak Parti ilçe Başkanı Oğuz Atılgan, 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını belirterek, "Bu seçim Türk siyasi hayatının başlangıcı olan 1923'ten bu yana halkımızın yapacağı en önemli seçimdir. tüm enerjimizi 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili sistemine harcamalıyız. Bütün şer odaklarının birleştiği, her türlü kirli oyunun kurgulandığı bugünlerde davamızın ipine sımsıkı sarılmalıyız. Gün birlik günüdür. Toplantımıza katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, "Bu seçim 1923'ten bu tarafa demokrasimizin işleyiş biçiminde geldiği noktada milletimizin ilk defa, hür iradesiyle, hür parlamentosuyla ve hür milletiyle 80 milyonuyla kayıtsız, şartsız vesayeti ret edeceği ve bizde bugün bu salondan bismillah diyerek başlayacağımız bir ifadenin ta kendisidir. Bugünkü seçimle kargaşayı, sistem bozukluğunu, idraksizliği ortadan kaldıracak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geleceği bu çalışmayı ortaya koyacağımız bir yeni ufku açık zaman dilimini Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız" dedi.

Ardından konuşan Ak Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay ise, Bitlis teşkilatı olarak seçim startlarını Kubbet-ül İslam Ahlat'tan verdiklerini vurgulayarak, "Rabbim inşallah bizleri 24 Haziran'da başarılı kılar. Bu toplantıları her ilçede yapıyoruz ama özellikle bu seçimin startını bismillah diyerek Kubbet-ül İslam Ahlat'tan yapıyoruz. Bizim tek gayemiz var, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ümmete sahip çıkmak. Bu seçim bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de ilk defa sistem değişiyor. İlk defa bir devlet başkanı seçilecek ve ilk defa bütün Müslümanlar Türkiye'de ki seçimi bekliyor. Cumhurbaşkanımız şuan Müslümanların sesi ve ümmetin lideri olmuştur. Filistin'de tokat atılan kız çocuğunun, Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen çocukların ve dünyanın neresinde Müslüman'a bir zulüm varsa Cumhurbaşkanımız onların karşısındadır. 24 Haziran'da kazanmayacağız diye bir şüphem yok. Allah'ın izniyle bu seçimi alacağız. Ak Parti Bitlis il teşkilatı olarak elimizden geldikçe, boynumuza düşen görevi yapacağız. Biz çalışacağız takdir Allah'ındır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi. - BİTLİS