AK Parti'den İstişare Toplantıları

AK Parti Van İl Başkalığınca istişare toplantıları kapsamında Özalp ve Saray ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelindi.



AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe ziyaretlerinde teşkilatlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

İlçe istişare toplantıları kapsamında beraberindeki il yönetim kurulu üyeleriyle Özalp ilçesine giden Türkmenoğlu, Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik ve partililer tarafından karşılandı.

Türkmenoğlu, yaptığı konuşmada, Özalp ve Saray ilçelerinin AK Parti'de büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

İki ilçeden bir çok kişinin parti teşkilatında önemli görevlerde bulunduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Ben Özalp ve Saray'ı dert edinmiş durumdayım. Memleket sevdamızla gönüllere girerek Özalp ve Saray'da bundan sonraki süreçlerde çok iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Teşkilatlarımız, seçim süreçlerinde dillere destan çalışmalara imza atıyor. Fakat istediğimiz sonucu bu iki ilçemizde alamadık. Seçim süreçlerindeki stratejilerimizi tamamıyla değiştirerek yerel seçimlere odaklanacağız. Sandık bazlı çalışmalarla teker teker insanlara dokunarak gönüllerine gireceğiz. Geçmişte belediyecilik anlamında Özalp ilçemiz çok sıkıntılar çekti. Hizmet görmedi. Kan, gözyaşından başka hiçbir şey görmedi. Şimdi Özalp ve Saray'ın 'ben hizmet görmek istiyorum' deme zamanıdır." diye konuştu.