Ak Parti'den istifa eden Ali Babacan kimdir?

Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 18 yıl sonra istifa ettiğini açıkladı. Ak Parti'nin kurucuları arasında yer alan Ali Babacan, en son Davutoğlu hükümetinde görev almıştı. Son dakika haberleri okuyanlar, Ali Babacan hakkında internette araştırmalar yapmaya başladılar. Peki Ali Babacan kimdir? Kaç yaşındadır? Ne zaman, hangi görevlerde bulundu?

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan, 4 Nisan 1967'de Ankara'da doğdu. 1985'te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden üniversite birincisi olarak mezun oldu.

Babacan, 1990 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Yüksek lisansını ABD'de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'de İşletme Dalında tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarında Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.

1992-1994 yılları arasında, ABD'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı.

1994-2002 yılları arasında, Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

Ali Babacan'ın siyasi hayatı Ak Parti ile başladı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak siyasete adım attı ve partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, 22. Dönem Ankara Milletvekili oldu. 58. ve 59. T.C. Hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevlendirildi.

3 Haziran 2005 tarihinde, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı.

22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, 23. Dönem Ankara Milletvekili olarak yeniden seçildi.

29 Ağustos 2007 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atandı.

1 Mayıs 2009 tarihinde, 60. T.C. Hükümeti'nde Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde, 24. Dönem Ankara Milletvekili olarak bir kez daha seçildi.

61. ve 62. T.C. Hükümetlerinde "Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu" Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Hükümette Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili olarak görev alan Babacan, 65. Hükümette mecliste yer bulamadı.

İngilizce bilen Babacan, evli ve üç çocuk babasıdır.