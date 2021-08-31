AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetimi ile birlikte, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetimi ile birlikte, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette konuşan İncetoprak, geçen hafta Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından MHP İl Başkanı görevinin kendisine tevdi edildiğini aktardı.

Sundukları yönetim kurulu listesinin de Genel Merkez tarafından onaylandığını ve görev dağılımı yaparak parti olarak çalışmalara hız kesmeden start verdiklerini belirten İncetoprak, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan önceki il başkanlarımızın çalıştığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı ve Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile ülkemizin bekası, milli birlik ve beraberliği için hareket edeceğiz." dedi.

İncetoprak, "Bilge liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan ittifak çıkara değil, tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır. Bu düşünce ile her zeminde Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Kayseri'nin Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu kaydeden Çopuroğlu, "Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen sizden önceki il başkanı Serkan başkan ile güzel bir çalışma ortamı bulduk. Sizlere yeni görevinizde başarılar diliyoruz." dedi.

Önümüzdeki günlerde güzel çalışmaların yapılacağı bir atmosfer olacağını aktaran Çopuroğlu, şunları söyledi:

"Sizler de hızlı bir şekilde çalışmalara başladınız. Hem başkanlık divanınız hem de yönetim kurulunuzun bir an önce onaylanması güçlü bir kadroya sahip olduğunuzu gösteriyor. 2023 seçimlerinde inşallah beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla, Lideriniz Devlet Bahçeli'nin el ele verip ellerini havaya kaldırdıkları gibi inşallah 2023 seçimlerinde bu başarıyı göstermeyi Allah nasip etsin diyoruz."

Çopuroğlu, İncetoprak'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele tutuştuğu fotoğraf ile İncetoprak adına dikile fidanın sertifikasını hediye etti.

Öte yandan, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik de İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Yeni yayın döneminde Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu mesaj: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri
Yeni yayın döneminde Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu mesaj: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Münir Özkul Metin Çekmez Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:25:42. #1.14#

title