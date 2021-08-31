AK Parti İl Başkan Çopuroğlu'ndan MHP İl Başkanı İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyareti

AK Parti Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetimi ile birlikte, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu, il yönetimi ile birlikte, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette konuşan İncetoprak, geçen hafta Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından MHP İl Başkanı görevinin kendisine tevdi edildiğini aktardı.

Sundukları yönetim kurulu listesinin de Genel Merkez tarafından onaylandığını ve görev dağılımı yaparak parti olarak çalışmalara hız kesmeden start verdiklerini belirten İncetoprak, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan önceki il başkanlarımızın çalıştığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı ve Cumhur İttifakı olarak AK Parti ile ülkemizin bekası, milli birlik ve beraberliği için hareket edeceğiz." dedi.

İncetoprak, "Bilge liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan ittifak çıkara değil, tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır. Bu düşünce ile her zeminde Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Kayseri'nin Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğunu kaydeden Çopuroğlu, "Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen sizden önceki il başkanı Serkan başkan ile güzel bir çalışma ortamı bulduk. Sizlere yeni görevinizde başarılar diliyoruz." dedi.

Önümüzdeki günlerde güzel çalışmaların yapılacağı bir atmosfer olacağını aktaran Çopuroğlu, şunları söyledi:

"Sizler de hızlı bir şekilde çalışmalara başladınız. Hem başkanlık divanınız hem de yönetim kurulunuzun bir an önce onaylanması güçlü bir kadroya sahip olduğunuzu gösteriyor. 2023 seçimlerinde inşallah beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla, Lideriniz Devlet Bahçeli'nin el ele verip ellerini havaya kaldırdıkları gibi inşallah 2023 seçimlerinde bu başarıyı göstermeyi Allah nasip etsin diyoruz."

Çopuroğlu, İncetoprak'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el ele tutuştuğu fotoğraf ile İncetoprak adına dikile fidanın sertifikasını hediye etti.

Öte yandan, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik de İncetoprak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya