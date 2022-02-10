AK PARTİ'DEN İKİ BELEDİYEYE 'KIRCAMİ'YLE İLGİLİ MECLİSİ ACİL TOPLAYIN' ÇAĞRISI

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesini kapsayan ve 2 gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylanan 1-100 binlik imar planıyla ilgili AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine, meclisi Kırcami gündemiyle olağanüstü toplamaları çağrısında bulundu.

Yaklaşık 40 yıldır imar planlarıyla ve açılan davalarla gündemde olan Kırcami'nin hazırlanan 1-100 binlik imar planı, 2 gün önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca onaylandı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Murat Kurum, "Antalya'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin davetlisi olarak Kırcami'de bir restoranda muhtarlarla bir araya geldi. Kırcami'nin, iktidarın yaklaşımıyla tek taraflı çözülecek bir mesele olmadığını söyleyen Milletvekili Köse, 'Yerel ve hükümet işbirliğini gerektiren bir süreci yaşadık. 2004'te Menderes Türel belediye başkanı olduktan sonra, bu sorunun çözümü için düğmeye bastı. O dönem gerekli planlamalar yapıldı. Burası bir tarım alanı olduğu için İl Tarım Müdürlüğü'nden Toprak Koruma Kararı'nı aldık. Sonra valilikten bu kararı aldık, ardından İçişleri Bakanlığı'ndan Kamu Yararı Kararı'nı çıkarttık. TEMA Vakfı o zaman dava açtı. Kararlara karşı Antalya'daki bazı odalar dava açtı. Bu davayı açanların daha sonra hangi siyasi partilerde siyaset yaptıklarını gördük. Açılan davalar sonucunda bu kararları iptal ettirdiler" dedi.

'DAVALARI KİMLERE KİMLER AÇTIRDI'

Tekrar mahkeme kararıyla bir iptal yaşanmaması için çok titiz çalışma yürütüldüğünü söyleyen Köse, ' Büyükşehir Belediyesi bizdeyken Muratpaşa Belediyesi ile bu süreci tamamladık. Ama yine davalar açıldı. Bu davaları kimlere kimler açtırmıştır, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bakanımız Büyükşehir Belediyesi'nden gelen 100 binlik imar planını onayladı. Biz Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi'nden Kırcami ile ilgili planları tamamlamalarını bekliyoruz. Odalardan bu meseleye artık gerekli hassasiyeti göstererek, vatandaşların talepleri doğrultusunda konunun bir yargı sürecine taşınmadan, meselenin nihayetlenip Kırcami'deki imar sorununun tarihe karışmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'İNŞALLAH DAVA SÜREÇLERİ OLMAZ'

Daha önce Kırcami'de tapuları dahi dağıttıklarını belirten Köse, 'Yeni bir planlama söz konusu olduğu için yapılan her işleme karşı gerek odaların, gerek işlemden etkilenen vatandaşların dava açma hakkı vardır. Yapılacak planlarla ilgili davalar söz konusu olabilir. Bu davaları takip edip, iyi savunmak gerekir. İnşallah dava süreçleri olmaz, odalarımız hassasiyet gösterir. Hem Büyükşehir Belediyesi ile Hem Muratpaşa Belediyesi ile el birliğiyle çözeceğiz. Bu bir siyasi mesele değil, çözülmesi gereken bir mesele. Bugüne kadar çözdürmeyenler de şapkalarını önlerini alıp bir düşünsünler" dedi.

'PLANLAR ACİLEN MECLİSE GELSİN'

Kırcami'de mutlu sona yaklaşıldığı için mutlu olduklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, '100 bin ölçekli imar planı nihayet onaylandı. Bu onaylanan plan tüm Antalya'yı ilgilendirmektedir. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya'nın planlı büyümesi, çarpık yapılaşmanın önlenmesine karşı bu plan önemlidir. Bundan sonra 25 bin ve 5 binlik plan Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Biz acilen 25 ve 5 binlik imar planını hemen bugün olağanüstü meclis gündemine alarak yarın meclisi toplayarak, planları meclise getirmesini bekliyoruz. AK Parti grubu olarak Kırcamililerin yanındayız. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Buranın planlı imara kavuşması, okulları, yolları olmayan mahallelerin rahat etmesini istiyoruz" dedi.

'KOŞULSUZ ŞARTSIZ DESTEKLEYECEĞİZ'

Kırcami'nin avukatlığını yaptıklarını söyleyen Taş, 'Cumhurbaşkanının talimatıyla, bakanlarımız gereğini yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak koşulsuz, şartsız yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. 25 bin ve 5 binlik plan Büyükşehir Belediyesi'nde, binlik plan ve 18'lik imar uygulaması Muratpaşa Belediyesi'nde. Muratpaşa Meclisi'ne geldiği anda koşulsuz şartsız destekleyeceğiz. Mart ayını beklemeden meclisi Kırcami gündemli toplamalarını istiyoruz. Biz buraya kavga etmeye değil vatandaşın sorunlarını çözmeye geldik" diye konuştu.

'YENİ PLANLAMA SÜRECİ BAŞLADI'

Karar nedeniyle mutlu olduklarını söyleyen Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ayanoğlu, 'Yaklaşık 40 yıldır süregelen imar planlama çalışmaları vardı. Zaman zaman davalara konu oldu. Gelinen son noktada mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. İptal edilme gerekçelerinden bir tanesi kamu yararı kararı idi. Bunu biz kaybetmiştik. Bakanlığın karar düzeltme talebi üzerine lehimize sonuçlanmıştır. 100 binlik çevre düzeni planı olmayışından dolayı planlar iptal edilmişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 binlik çevre düzeni planı bitirilerek bakanlığa gönderildi. Zaman kaybetmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Yeni bir planlama süreci başlamıştır" dedi.