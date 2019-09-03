AK Parti'den ihracı istenen Selçuk Özdağ kimdir?

03.09.2019 09:04

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, beraberinde 3 kişi ile birlikte, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 'AK Parti İç Tüzüğüne aykırı söz ve davranışta bulundukları' gerekçesiyle ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Selçuk Özdağ nereli, kaç yaşında?

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

Siyasetçi Özdağ, 7 Ağustos 1958 tarihinde Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden mezun olan Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında doktora eğitimini bitirdi. 2012 yılında ise Doçent oldu.

BBP'NİN KURULUŞUNDA YER ALDI

1975 yılında Manisa Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi faaliyetleri, kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisi'nin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından ardından BBP'den istifa ederek, 11 Haziran 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24. Dönem Manisa Milletvekili seçildi.

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunan Selçuk Özdağ,7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirildi.

Yayınlanmış 5 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Özdağ, Huriye Özdağ ile evli ve iki kız çocuğu babasıdır.