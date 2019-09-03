AK Parti'den ihracı istenen Abdullah Başcı kimdir?

03.09.2019 09:04

AK Parti'de dün yapılan Merkez Yürütme Kurulu sonrasında 4 isimin partiden ihracı istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı alındı. Bu isimler Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ. Peki, kesin ihracı istenen eski İstanbul milletvekili olan Abdullah Başcı kimdir?

ABDULLAH BAŞCI KİMDİR?

Abdullah Başcı, 1 Ocak 1960 Konya Taşkent'te doğdu. İlköğrenimini Taşkent'te, İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde başladığı orta öğrenimini Taşkent Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Vatani görevini Şanlıurfa'da yaptı.

Tekstil, inşaat ve hizmet sektörlerinde çeşitli şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev yaparken, yurt içi ve yurt dışına çeşitli iş seyahatleri yaptı. Bu arada, birçok sivil toplum kuruluşunda (KONSİAD, BESAM, Mes-Der, Mazlum-Der, Taşkentliler Derneği, Haznedar Yardım Gönüllüleri gibi) kurucu üye ve başkan olarak görev aldı.

KONSİAD (Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve BESAM (Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği ve görevlerini yürütmüştür.

1993 yılında Refah Partisi Güngören İlçe Başkan Yardımcısı olaraksiyaset hayatına başlayan Başcı, Fazilet Partisine geçti. 2002 yılında AK Parti'nin kurulması ile birlikte Güngören İlçe Kurucusu ve İlçe Başkanlığı görevini 2005 yılına kadar devam ettirdi. Birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurucu, üye, yönetici ve Başkan olarak görevler üstlendi.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den Milletvekili Adayı olarak seçimlere katıldı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den 26. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Doğu Bloku ve NATO (1982), Ekip Çalışmasında Başarı Kuralları (1989), Yerel Yönetimler Eğitimi (1994), Yöneticilik Eğitimi (1998), Uluslararası İlişkiler Eğitimi (1999), İletişim Uzmanlığı Eğitimi (2000), Ortadoğu: Bugünü, Yarını ve Stratejiler (2002), Beden Dili ve Davranış Bilimleri Eğitimi (2004) alanlarında çok sayıda seminere katılıp eğitim almıştır.

1983 yılından beri İstanbul Güngören'de ikamet etmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.