AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması
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AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması

30.11.2020 21:45 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:49
AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması

Kütahya AK Parti'de 3 ilçeye kadın kolları başkanı atandı.

Kütahya AK Parti'de 3 ilçeye kadın kolları başkanı atandı.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam tarafından Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerimizin atamaları gerçekleştirilmiştir. Gediz İlçe Kadın Kolları Başkanımız Aysel Bütün, Altıntaş İlçe Kadın Kolları Başkanımız Başak Kırcı, Dumlupınar İlçe Kadın Kolları Başkanımız Gülten Işık'a başarılar diliyor, görevi devreden Tuba Akbulut, Şaziye Bal ve Reyhan Karataş Başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Mankan, Bütün, Kırcı ve Işık'ın yeni görevlerine başladığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

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AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması
AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması
AK Parti'den Gediz, Altıntaş ve Dumlupınar'a başkan ataması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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