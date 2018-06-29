AK Parti'den 'Geçersiz Oy' Açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, geçersiz oylara yönelik yaptıkları itiraz sonucu toplamda 100 kadar geçersiz oyun geçerli hale gelmesinin sağlandığını açıkladı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimlerinde, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Seçimlerine nazaran 2 katından fazla geçersiz oy çıkması nedeni ile partimiz adına tüm ilçelerimizde geçersiz oylar yönünden İlçe Seçim Kurullarına itirazlar yapılmıştır. Bir ilçemiz dışında tüm ilçelerde itirazlarımız kabul edilerek geçersiz oylar yönünden yeniden sayım yapılmıştır. Yapılan sayımlardan anlaşıldığı kadarıyla geçersiz oyların özellikle yaşlı seçmenlerimizin Cumhurbaşkanımıza oy vermekle yetinip, milletvekili seçimi oy pusulasına oy vermeyi atlamalarından veya ittifak dışı partilerden tercihler yapılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Toplamda 100 kadar geçersiz oyun da geçerli hale gelmesi sağlanmıştır. Yüksek katılımla gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarının tüm Samsunumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - SAMSUN