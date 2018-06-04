AK Parti'den Esnaf Ziyareti

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Kızıltepe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Eri, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, zaman faktörü gözetmeden tüm teşkilatlarla beraber 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlandıklarını belirtti.

Bu kapsamda ziyaretlere devam edeceklerini aktaran Eri, "Ülkemizin bekası ve bölgemizin daha da kalkınması adına kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Artık bir an önce eski sistemin sıkıntılarından kurtulmamız gerekir. O nedenle tüm varlığımızı ortaya koyarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ülkede kararların artık daha güçlü ve hızlı bir şekilde alınabilmesi için 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimlerin önemi çok büyüktür." ifadelerini kullandı.

Eri, durmadan çalışan, üreten ve tarafını sürekli halktan yana kullanan bir AK Parti'nin ülkeye daha nice yıllar hizmet etmesinin kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.