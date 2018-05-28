AK Parti'den Esnaf Ziyareti

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Zafer Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

Eri, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri öncesi herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu kapsamda ziyaretlere devam edeceklerini aktaran Eri, "Mardin'de gelişimin ve kalkınmanın temel taşını oluşturan esnaf kardeşlerimizin memnuniyeti bizim için en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Hal böyle iken bu kardeşlerimizi ziyaret etmek ve 24 Haziran seçimleri için desteklerini istemek en büyük görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Eri, AK Parti hükümetlerinin her dönemde yaptığı atılım paketleriyle esnafın yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.