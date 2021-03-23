AK Parti'den Eskişehir trafiğiyle ilgili çözüm önerisi
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AK Parti'den Eskişehir trafiğiyle ilgili çözüm önerisi

23.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:29
AK Parti'den Eskişehir trafiğiyle ilgili çözüm önerisi

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, kentteki trafik konularıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, kentteki trafik konularıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Manas, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin bir büyükşehir olarak yönetilmesi ve butik şehir olmasına dönük belediye zihniyetinin değişmesi gerektiği açıktır. Yaşar Kemal Caddesi trafik sorununa yüzde 100 katkı sağlar. Yaşar Kemal Caddesi şehrin gelişme bölgesindeki 71 Evler, Emek, Vadişehir ve Ihlamurkent'in güney bölümünden geçen, bu mahalleler ile çevre yolu ve Seyitgazi yolunu birbirine bağlamak suretiyle şehrin trafik sorununa yüzde 100 katkı sağlayacak bir güzergahtır. Seyitgazi yolu ve çevre yolu arasındaki bu bağlantı trafik sıkışıklığını özellikle güney akstan alternatif bir güzergah ile hızlı ve etkili bir çözüm olacağı açıktır. Şehrin birçok sorunu gibi trafik sorunlarını görmezden gelerek butik bir şehir yönettiğini zanneden ve şehrin bu halde kalmasını isteyen, sokak ile irtibatını kesmiş Büyükşehir Belediyesi yöneticileri şehrin makus kaderi olmayacaktır. Mevcut yöneticilerin vizyonu şehrin kaderi değildir."

Manas, Eskişehir'in geçmişte olduğu gibi bugün de şehrin önceliklerine odaklanılmasını ve hizmetlerin derhal üretilmesini hak ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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