AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ihale eleştirisi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetim Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atık sterilizasyon tesisi ihalesine yönelik eleştiride bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, kentte bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisinin 2008 yılında yap-işlet-devret modeliyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 yıllığına ihale edildiğini anımsattı.

Tesisin yap-işlet bölümüne uygun olarak inşa edilip işletildiyse de 10 yılın sonunda idareye devredilmediğini savunan Gücüyener, şunları kaydetti:

"2018 yılında böyle bir tesis için sembolik denebilecek 43 bin 333,33 lira aylık bedelle aynı şirket tarafından işletilmeye devam etmiştir. 3 yıl bu şekilde işletildikten sonra tekrar ihaleye konu olmuştur. Tesisin yap-işlet-devret modelinin kanundaki tanımı gereği belediyeye devri gerekirken işler durumda belediyeye teslim edilememesi soru işaretidir. Teslim yerine aynı şirket tarafından 3 yıl daha işletilmiştir. 2021 yılında ise yeni sterilizasyon cihazı kurulmasını da içerir şekilde 10 yıllığına tekrar ihaleye çıkılmıştır. İlk ihalede cirodan düşük bir yüzdeye ihale edilmişken bu ihale iptal edilmiş bu kez cironun yüzde 72'sine ihale edilmiştir. Süreç bir nevi gariplikler silsilesidir. Yap-işlet-devret modeli işlet ama devretme modeline dönüştürülmüştür.

İki ihale arasındaki fark, tesisi hali hazırda işleten şirketin cironun yüzde 72'si artı 10 bin artı KDV'ye kiralamayı kabul etmesi, belediyenin yaklaşık maliyet hesabının ne denli yanlış yapıldığının ve tesisin kendisi tarafından işletilmemesinden dolayı ortaya çıkan gelir kaybını da gözler önüne sermektedir."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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