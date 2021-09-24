AK Parti İl Başkanlığından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine suç duyurusu - Haberler
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AK Parti İl Başkanlığından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine suç duyurusu

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel
AK Parti İl Başkanlığından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine suç duyurusu

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olduğu ileri sürülen Eskişehir ili 479 ada 46 parseldeki taşınmazda özel bir otel yapılması ve buraya işletme ruhsatı verilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanlığının Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde olduğu ileri sürülen Eskişehir ili 479 ada 46 parseldeki taşınmazda özel bir otel yapılması ve buraya işletme ruhsatı verilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, çeşitli heykellerle süslenen otelin adeta hukuksuzluğun heykeli olduğu öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere kütüphane, halk eğitim merkezi, sergi salonu, sanat galerisi, müze, konser, konferans, kongre salonları, sinema, tiyatro ve opera, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası yapılabilecekken 'otel binasının yapılamayacağı' belirttiği alana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otel işletmesine ruhsat verilmiş. Biz bu işletmeye ruhsat verenlere suç duyurusunda bulunduk. Bu işletmeye ruhsat veren kütüphane yapılması gereken alanda, kurs yapılması yurt yapılması gereken alanda, 'otel işletilsin' diyenler hakkında suç duyurusunda bulunduk. 'Bu alan, özel bir şahsa ait arazi ve sosyal tesis alanı yapacağız, halkın istifadesine sunacağız' diyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılıyor. Fakat şu an arazide üzerinde çeşitli şekillerde heykeller olan bir otel var. Bu işlemi yapanlar haktan, hukuktan sakın söz etmesin. Yargı önünde hesap verecekler. Konunun takipçisi olacağımızı değerli kamuoyunun bilgisine sunarız."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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