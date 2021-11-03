AK Parti'den ESKİ'ye eleştiri

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ile ilgili kendilerine yoğun şikayetler geldiğini bildirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kurumu, ESKİ'nin yönetimi aktaracağımız konuda üzerine düşeni yaptı mı merak ediyoruz." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"ESKİ'de kendi restoranına su taşıyan yönetici mi var? Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ'de bedelini ödemediği halde kendine ait işletmeye yüksek miktarlarda su gönderen, ESKİ personelini kendine ait işletmede çalıştıran, kuruma ait ikinci el paletleri satan yönetici olduğu, ESKİ'nin kendi malını ESKİ'nin kendi kamyonu ile dışarı çıkartıp, sonra tekrar ESKİ'ye fatura ettirdiği, büfelere, restoranlara sahte belge ile kendi namına ürün sattığı, bu yöneticinin haksız edindiği kazancın ve kuruma verdiği zararın milyonlarca lirayı bulduğu iddia ediliyor.

Her gün yeni bir şikayet duymaktan, gereğinin yapılmadığına ilişkin bizlere şikayet gelmesinden yorulduk. Bu iddia edilenler doğru mu? Adli makamlara intikal etti mi? Gereği yapılmazsa yapanın yanına kar kalır. Önceki dönemde zimmetle yargılanan bir memurunuz hala görevinin başındaydı. Artık bu kez gereğini, gereğince yapın."

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