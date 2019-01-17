AK Parti'den Erdoğan'lı Paylaşım
AK Parti'nin Instagram hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.
AK Parti'nin Instagram hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.
AK Parti'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.
Kaynak: AA