AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama
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AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yöneticileri, polis haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek personele karanfil takdim etti.

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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yöneticileri, polis haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek personele karanfil takdim etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte; Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette Emniyet Müdürlüğü binasındaki birimler gezilerek, bu birimlerde çalışan polislere karanfil takdim edilerek Polis Haftaları kutlandı. Başkan Bozkurt emniyet mensuplarıyla sohbet ederek, zorlu pandemi sürecinde gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik de Başkan Bozkurt ve beraberindeki partililere eşlik ederek, birimler hakkında bilgi verdi. Emniyette çalışan polisleri ziyaretin ardından AK Parti heyeti, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Bozkurt, bu süreçte yürüttükleri çalışmalardan dolayı Çelik'i tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik ise Bozkurt'a teşekkür ederek, ilçe halkının huzuru ve güvenliği için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapamaya devam edeceklerini belirtip, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK

AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama
AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama
AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama
AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama
AK Parti'den, Emniyet teşkilatına kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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