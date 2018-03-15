AK Parti'den Doktorlara Ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Eğitim Toplum Sağlığı Merkezi ve 1 Nolu Sağlık Merkezinde görev yapan doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a ziyaret esnasında Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Gürlevik eşlik etti.

Doktorların ve sağlık çalışanlarının zor ama özverili bir meslek icra ettiklerini belirten AK Parti il Başkanı Mehmet Erdoğan, "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının en iyi şekilde görevlerini yerine getirmeye çalışmaktalar. Gece gündüz demeden insanlara hizmet veren, kutsal bir mesleği icra eden doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret edip 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladık. Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Gürlevik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'a teşekkür etti. - ADIYAMAN