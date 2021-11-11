AK Parti'den Cumhurbaşkanı'nı hedef gösteren gazeteci hakkında suç duyurusu

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alarak paylaşım yapan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, "Ne yazık ki ilimizde de kendini gazeteci olarak konumlandıran fakat gazetecilik gibi kutsal bir mesleği yapmaya layık olmayan Mehmet Erdem adındaki bir şahıs şehit yakınına utanmadan küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak Cumhurbaşkanımızı ve milletimizi hedef göstermiş ve hakaret etmiştir" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'te gazetecilik yapan Mehmet Erdem'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ilgili Bilecik Adliye Sarayında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de meydana gelen çirkin olayda bu milletin vekili olmayı hak etmeyen bir şahıs, acısını yüreğine gömmüş bir şehit yakınına ağza alınmayacak derecede küfür ettiği tüm Türkiye şahit oldu. Tüm ülke tek yürek bir şekilde bu olaya tepki gösterirken akıl almaz bir şekilde bazı kesimlerde küfürbaz şahsa destek gelmektedir. Ne yazık ki ilimizde de kendini gazeteci olarak konumlandıran fakat gazetecilik gibi kutsal bir mesleği yapmaya layık olmayan Mehmet Erdem adındaki bir şahıs şehit yakınına utanmadan küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıkarak cumhurbaşkanımızı ve milletimizi hedef göstermiş ve hakaret etmiştir. Bu nedenle cumhuriyet başsavcılığına şahıs aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuş, yasal sürecinde takipçisi olunacaktır. Ne talihsizliktir ki şehit yakınlarına hakaret edenleri savunan bu şahıs, aynı zamanda Türk bayrağının arkasına sığınmaktadır. Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir düşmanlıktır, bunun hesabını biz değil Türk adaleti soracaktır. Yazıklar olsun şehir yakınına küfür edenlere, yazıklar olsun milletine küfür edenlere arka çıkanlara, hiç biri şehirlerimizin ve gazilerimizin hakkını ödeyemezler" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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