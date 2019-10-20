AK Parti'den coşkulu toplantı

20.10.2019 14:14

AK Parti Şehzadeler İlçe Danışma Meclisi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Kongreler ile ilgili çalışmalarımız başladı. Bununla ile ilgili olarak MKYK Üyemiz, Çorum Milletvekilimiz ve İl Koordinatörümüz Ahmet Sami Ceylan bey çalışmalarını yapıyor." dedi.



AK Parti Şehzadeler İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Manisa Öğretmenevi Konferans Salonunda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Tülay Kanhan Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Tanış ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.



"Cumhurbaşkanımızın yanında ve dimdik ayaktayız"



İlçe Danışma Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına atıfta bulunarak şöyle konuştu: "Ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyen terörist gruplara karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bir amir ile Barış Pınarı Harekatı başlatılmıştı. Önceki gün itibariyle buna ara verildi. Allah'a hamdolsun yapılan görüşmelerin neticesinde, bu dünyanın gerçek liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin. Manisa il Teşkilatı başta olmak üzere Şehzadeler İlçe Teşkilatı olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'nın yanındayız, dimdik ayaktayız. Bu harekatta şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Allah, her daim ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanında olsun, muzaffer eylesin inşallah." Partililere teşekkür eden Başkan Çipiloğlu, göreve geldiği günden bugüne dek yaptıkları çalışmaları bir bir anlatarak konuşmasına son verdi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e vekaleten toplantıya katılan Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, belediyenin yaptığı icraatlar ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.



Başkan Mersinli'den Çipiloğlu'na teşekkür



Salonu tıklım tıklım dolduran partililere hitap eden Başkan Mersinli ise, "Kongreler ile ilgili çalışmalarımız başladı. Bununla ile ilgili olarak MKYK Üyemiz, Çorum Milletvekilimiz ve İl Koordinatörümüz Ahmet Sami Ceylan bey çalışmalarını yapıyor. İlçe Danışma Meclis Toplantısına yoğun bir katılım sağlandığını görüyorum. Öncelikli olarak ilçe başkanım Sayın Mehmet Emin Çipiloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Salonda bulunan her bir partilimiz çok coşkulu. Yani yarın seçim olsa inanıyorum ki, hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde büyük bir coşkuyla kazanç elde edeceğimizi gösteriyor. Bizim hiçbir rakibimiz yok Allah'a şükür. Şimdi önümüzde kongreler var. Benim tek rakibim nasibim. Eğer nasibimizde varsa İl Başkanı olurum. Mehmet Emin başkanımın nasibinde varsa tekrar ilçe başkanı olur. Hiç hesap yapmaya gerek yok." dedi.



"Yüz yıldır masada aldığımız ilk başarı"



Konuşmasına İlçe Başkanı Mehmet Emin Çiğiloğlu ve Yönetimine teşekkür ederek başlayan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Ülkemizin güneyinde terör koridoru oluşturulmak istenen yerde aziz milletimize necip milletimize güvenen Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın aklı, zekası, yüreği ve cesareti sayesinde bugün hem masada hem de sahada büyük bir başarı göstermiştir. Masada yüz yıldan buyana aldığımız ilk başarıdır bu. Yüz yıldır alınan bu başarının mimarı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hamdolsun bizleriz, sizlersiniz. Türkiye uyandı. Türkiye şahlanıyor ve Türk milleti bundan sonra asla eğilmez, bükülmez, dik durur." diye konuştu.



AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da solonun dolu olmasından, partililerin iri ve diri duruşundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bizlerin boynunu yere eğdirmediği için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı ve memnun olsun. Bir kez daha AK Partili olmaktan, Türk olmaktan gurur duydum." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - MANİSA

Kaynak: İHA