AK Parti'den çocuklar için uçurtma şenliği AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte uçurtma şenliği düzenledi.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanlığı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte uçurtma şenliği düzenledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla buluşarak uçurtma dağıtan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu ve ilçe yönetimi, çocukların yüzlerini güldürdü.

Çizmelioğlu ve ekibi sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirdikleri etkinlikte sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla çocukların mutluluğunu paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çizmelioğlu, çocukları mutlu etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Uçurtma etkinliğinde çocuklar ve aileleri eğlendi.

Kaynak: AA