AK Parti'den Çocuklar İçin Anlamlı Etkinlik

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle daha önce sinemaya gitmemiş 100 öğrenci, beyaz perdeyle tanıştı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Sosyal İşler Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, yerli yapım olan "Rafadan Tayfa İstanbul Dehlizlerinde" adlı filmi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, bir toplumun geleceğinin çocuklar olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın tüm haklarının korunduğu, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada yaşamalarını diliyor, tüm dünya çocuklarının Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. Hayatımızın neşesi çocuklarımız yılın bir günü değil her gün el üstünde tutulmalı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin aileleri de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.