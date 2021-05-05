AK Parti'den, CHP'ye yönelik "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon
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AK Parti'den, CHP'ye yönelik "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon

AK Parti'den, CHP'ye yönelik 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) eleştiren animasyon hazırladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisini (CHP) eleştiren animasyon hazırladı.

AK Parti'nin kurumsal hesaplarından paylaşılan animasyonda, CHP, "yalan üretim merkezi" olarak nitelendiriliyor.

Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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