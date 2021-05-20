AK Parti'den CHP'nin "balon" eylemine ilişkin açıklama
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AK Parti'den CHP'nin "balon" eylemine ilişkin açıklama

AK Parti'den CHP'nin 'balon' eylemine ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, CHP'nin "balon" eylemine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, CHP'nin "balon" eylemine ilişkin açıklamada bulundu.

Bedir, yazılı açıklamasında, dün büyük bir gururla kutladıkları 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda, CHP Kayseri il örgütünün, parti binasının önünde balonlu eylem yaptığını anımsattı.

Aklı selim siyaset yerine, "aklı balon siyasetin" bir örneğini daha izlediklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Kendisini çocuk şenliğinde sanan böyle bir il başkanını bir daha şehrimiz görmez, göremez. Gerçi balon uçurmak da CHP ye yakışır bir davranış olmuş. Bu davranışla güya hesap soruyorlar. Oysa sorunun cevabını aylar önce CHP'li Kesici verdiği halde. CHP milletvekili Sayın İlhan Kesici'nin verdiği cevaba kulaklarınızı tıkasanız da, ne demişti milletvekiliniz hatırlatalım; 'Her şey kayıt altında. Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilenler görür. Bu para kaybolmaz.' demiş. Balon uçurarak yaptığınız bu açıklama, tam anlamıyla 'balon' olmuş. Balon uçuracağınıza buna bir açıklama yapın."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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