AK Parti'den CHP'lilerin telegram yazışmalarına tepki
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AK Parti'den CHP'lilerin telegram yazışmalarına tepki

18.01.2021 20:50 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:54
AK Parti'den CHP'lilerin telegram yazışmalarına tepki

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin yaptığı yazılı açıklamada CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'nın Telegram grubunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret edildiğini belirterek, tepki gösterdi.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin yaptığı yazılı açıklamada CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'nın Telegram grubunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret edildiğini belirterek, tepki gösterdi. Karatekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Türk halkına alenen hakaret etmekten çekinmiyorlar. Yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı'nın 123 kişiden oluşan Telegram grubunda, Amerika'nın başkenti Washington DC'de bulunan kongre binasının, Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basıldığı gün yapılan yazışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere hakaret içeren yorumlar yapıldığını belirtti. Yorumları kınayan Karatekin, "CHP Çiğli'de nefret hat safhaya çıkmış. Her zamanki gibi hakaret ve küfür etmekten geri durmuyorlar. Bunlarda edepte yok. Utanmadan oy istedikleri Çiğli halkına ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Türk halkına alenen hakaret etmekten çekinmiyorlar. İçlerindeki öfkeyi ve nefreti kusmaktan imtina etmiyorlar. Bilhassa bu söylemler hoşlarına gidiyor ve bunu her mecrada yapıyorlar. Yapılan yorumları kınıyorum. Edep yahu diyoruz."  açıklamasında bulundu.

Yapılan yazışmalara tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Küfürbaz CHP denmesini yıllardır hak ediyorlar. Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı, milli değer, özel hayat, ahlak, adap tanımıyor; hayasızca, pervasızca saldırıyorlar. Siyaset dilini kirletenler aslında kimler, belgeleriyle ortada." dedi.Öte yandan, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Terbiyesize whatsapp, telegram fark eder mi? İçlerindeki pisliği seçmene kusmaktan seçmene hakaret etmekten vazgeçmiyorlar. ya sabır diyoruz! #KüfürbazCHP" ifdelerini kullandı.

 


AK Parti'den CHP'lilerin telegram yazışmalarına tepki
AK Parti'den CHP'lilerin telegram yazışmalarına tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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