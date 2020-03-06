AK Parti'den CHP'li Özkoç'a sert tepki

06.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:20

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerinin karşılıksız kalmayacağını söyledi.



Parti il binasında bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Bilindiği üzere ülkemiz Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, -burada tekrar etmeyi zul addetiğimiz sözlerle- ülkemizin birliğini-bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Öncelikle Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Üstüne basa basa söylüyoruz Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil; apaçık bir edepsizliktir" dedi.



Özkoç'u istifaya davet eden Başkan Öz, "Vatan haini kimdir? Vatan haini Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlardır! Yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlardır! PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlardır. 17- 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile işbirliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır. Cumhurbaşkanımızın şerefi, onuru, haysiyeti 83 milyon vatandaşımızın, ülkemizin onuru, şerefi ve haysiyetidir. Bu hakaret sadece Cumhurbaşkanımıza değil onun temsil ettiği makama da yapılmıştır. Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürümüş bir grup başkan vekili şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yapmıştır. PKK/PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır. CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Öyle anlaşılıyor ki; CHP'nin bu grup başkan vekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır" diye konuştu.



"Bu utanç; CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" diyen Başkan Öz, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Son olarak şunu ifade etmek isteriz ki; 5 grup başkan vekili 290 milletvekili ve tüm AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkan Vekiline karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız ve Hukuk düzeni içerisinde kendisinden mutlaka hesap soracağız."



Toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA