AK Parti'den CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer'e doğal gaz eleştirisi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Başkanı Yardımcısı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in kentteki 17 bin 794 hanenin doğal gazının kesildiğine dair açıklamasını eleştirdi.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, eksik veriler sunularak doğruya ulaşmanın mümkün olmayacağını belirterek, tüm dünyanın enerji konusunda zorlu bir dönemden geçtiğini kaydetti.

Bu durumun farkında olduklarını ifade eden Gücüyener, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ülkemizde de doğalgaza yapılan artışın dışarıdan enerji sağladığımız ve maliyetler katbekat arttığı için zorunlu olduğunu biliyoruz. Hala da gerçek maliyetler devlet tarafından karşılanıp bize bunun bir kısmı yansıtılıyor. Bu aşamada 17 bin 794 hanenin doğal gazının kesildiği söyleniyor. Doğal gazı kesilen abone oranı yüzde 5,3'tür. Bu oranın yıllara göre dağılımına baktığınızda 2017 yılında yüzde 5,8 olduğunu görürsünüz. 2020 yılında ise yüzde 4,4'tür. 17 bin 700 abonenin 5 bin 900'ü mükerrer yani önceki tarihlerde de kesinti yapılmak zorunda kalan abonelere aittir. 2021'de yapılan artış oranında yine 2019'da da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan açıklamayı önceki yıllara da bakarak düşünmemiz gerekir. Burada her yıl benzer oranlarda abonelik kapandığını görmek mümkün. Yine zamdan söz ediyorsanız enerji maliyetleri ile birlikte yıllık artış oranlarını değerlendirmek gerekir. Bunun aksi infial yaratmaya çalışmaktan öteye gitmez."