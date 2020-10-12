AK Parti'den 'Çevre Ajansı' teklifi

AK Parti, Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören 39 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören 39 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Muş, sıfır atık projesinin yönetilmesi, geri dönüşüm sistemlerinin kurulabilmesi için Çevre Ajansı'nın kurulacağını söyledi. Muş, Çevre Ajansı'nın görevine ilişkin de "Hayatın her alanında olan ambalajların tekrar sisteme dönmesini organize edecek. Yeni sistemle birlikte camdaki geri dönüşüm oranı yüzde 21'den yüzde 90'a çıkmış olacak. Plastikteki dönüşüm oranı yüzde 57'den yüzde 90'a, alüminyumda yüzde 67'den yüzde 90'a çıkacak iade oranları. Buraya sadece ambalajları koymayacağız. Piller, elektronik eşyalar da geri dönüşüm kapsamına alınacak. Böylelikle hammadde ihtiyacı azalacak; çünkü tekrar sisteme kazandırılacak. Emisyonlar azaltılacak. Yerel yönetimlerin atıklarında azalmalar olacak. 20 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine 6 milyar Euro katkı sağlamasını umuyoruz. 2022 yılının Ocak ayında sistem çalışacak" diye konuştu.

PARA CEZALARI GELİYORÇevre Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kanunla belirlenen kriterlere uymayanlara idari para cezaları getirildiğini aktaran Mehmet Muş şöyle dedi: "Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle birlikte atık yönetim sorumlusu firmanın müteselsilen sorumlu olması amaçlanmaktadır. Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetlerin süre verilmeksizin durdurulması düzenlenmektedir. Çevre Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının bir kısmı yeniden düzenlenmektedir. Genel olarak; Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak; depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20 bin TL, tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metre kare için 15,16 TL, depozito sistemine dahil olmayan satış noktalarına satış alanının her metre kare için 100 TL, sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20 bin TL, benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller ve dolum adaları için 60 bin TL, akaryakıt istasyonları için 30 bin TL, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere bin TL idari para cezası verilecek."Ayrıca usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye 15 bin TL, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere ise 10 bin TL idari para cezasının verileceğini öngördüklerini aktaran Muş, "Geri kazanım katılım payına ilişkin usul-esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüyle belirlenecek" dedi. Muş, depozito sistemi uygulamasının başlangıç tarihinin 1 Ocak 2022 olduğunu kaydetti.BİSİKLET VE SKUTER

Muş, teklifle ayrıca bisiklet yolunun tanımının, 'e-skuterlerin kullanımına açık; taşıt ve yayaların trafiğine kapalı olacak' şekilde yeniden düzenlenerek, e-skuter ve bisiklet şeridi tanımlarının da kanun kapsamına alındığını kaydetti. Muş, "Karayolları Genel Müdürlüğüne, sorumlu olduğu karayollarının kenarına bisiklet yolu ve gürültü bariyeri yapma ve banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-skuter kullanımına uygun hale getirme görevi verilmektedir. Karayollarında bulunan bisiklet yollarında ve şeritlerinde e-bisiklet ve e-skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olma şartı getirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR