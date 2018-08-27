AK Parti'den BM'nin Talebine Destek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin, "Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev suçu tespit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalmasının, tüm uluslar arası kurumların gözleri önünde devam ettiğini vurgulayarak, uluslar arası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesinin katilleri cesaretlendirdiğini belirtti.

Çelik, BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun, 18 ay süren araştırmasını tamamladığını aktararak, raporda Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığının net şekilde ortaya konulduğunu bildirdi.

Raporda, Myanmar ordu yetkilileri hakkında Arakan eyaletinin kuzeyinde soykırım, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde ise insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle soruşturma başlatılması istendiğini anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Rapor net bir biçimde, askeri yetkililer tarafından asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını tespit ediyor.

Bölgede Arakanlı Müslümanlara dönük soykırımın, dünyadaki diğer soykırımlarla 'doğallığı', 'ciddiyeti' ve 'kapsamı' bakımından benzerlikler gösterdiği raporda delilleriyle ortaya koyuluyor.

Her şey açık ve net, Myanmar ordu yetkililerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediği ve suçun işlenmeye devam ettiği tespit edilmiş durumda. Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev, suçu tespit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız. Bu soykırım suçu bir yıldır işleniyor ve bir yıldır durduracak bir şey yapılmadı. Bu suçun acilen durdurulması için atılacak adımları duymak istiyor herkes."