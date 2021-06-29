AK Parti'den, Bismil'de Gönül Seferberliği Programı
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AK Parti'den, Bismil'de Gönül Seferberliği Programı

AK Parti'den, Bismil'de Gönül Seferberliği Programı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca Bismil ilçesinde Gönül Seferberliği Programı düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca Bismil ilçesinde Gönül Seferberliği Programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı, Bismil ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, 2023'e güçlü şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Milletin her bir ferdinin derdini dinlemek ve çözüm üretme çabası içinde olmanın görevleri olduğunu aktaran Aydın, "Gönüllere dokunmaya sonuna kadar gayret edeceğiz. Bismil ilçemizde de AK Parti hizmetleriyle önemli bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta. Hizmet siyaseti bizim işimiz ve milletimizin takdiri ve teveccühü bizleri hem daha çok şevkle çalışmaya yönlendiriyor hem de geleceğe dönük umutlarımızı arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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