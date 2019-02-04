AK Parti'den Birlik Mesajı

Van'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski ve yeni teşkilat üyeleri bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

İl başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, AK Parti Eski İl Başkanı Abdullah Aras, ilçe belediye başkan adayları, eski ve yeni il ve ilçe teşkilatları katıldı. Burada açılış konuşması yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ve en güçlü partisi olduğunu ifade ederek, gerek ak belediyelerin gerekse AK Parti hükümetinin ülkeye unutulmayacak hizmetler yaptığını söyledi. Van'ın ak belediyecilikle kazanacağının altını çizen Gülaçar, "Biz kazanacağız ve kazanmalıyız. Bu şehrin geleceği, ancak bizim dokunuşlarımızla olacak. Ancak bizim dokunuşlarımızla bu şehrin gençleri kazanacak. Bu şehri AK Parti'nin ellerine teslim ederek, 31 Mart'ta taçlandıracağız. Bizim sahada inandığımız gibi, inandırmamız lazım. Bu ülkenin ve bu şehrin AK Parti'ye ihtiyacı var" dedi.

Van'ın ve bölgenin huzur içinde bir seçime gittiğini dile getiren Gülaçar, "Seçimlerde ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Sadece eşitlik istiyorduk, adalet istiyorduk. Göz göre göre yapılan haksızlıkların ve hırsızlıkların durdurulmasını istiyorduk. Bizim tek isteğimiz eşitlik ve adalet. Bu seçim şimdi daha iyi" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinde Van ve ilçelerini alarak Türkiye'ye armağan edeceklerini vurgulayan Gülaçar, "31 Mart seçimlerinde Özalp'ı kazanacağız. Özalp'ı kazanmamız, bütün Van'ı kazanacağımız anlamına geliyor. Büyükşehri kazandığımızda da Türkiye'ye 31 Mart'ta Van'ı armağan etmiş olacağız. Bu toplantı, bu anlamda çok önemli ve yerinde oldu" diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas ise, teşkilatı daha da büyütmek için çaba göstereceklerini belirterek, "Bizim de elbette eksikliklerimiz var. Asıl amacımız bu eksiklikleri birlikte düzeltmek. Bölgede ciddi bir işsizlik var. Bunun da farkındayız. Bu şehrin ayağa kalkması için çaba göstereceğiz. Şehrimiz çok değişti. Şehrin örfü, adeti değişti. Başlar ayak, ayaklar baş oldu. Şehri eski değerlerine nasıl kavuşturacağımız konusunda çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Biz memleketimiz ve davamız için buradayız"

AK Parti'nin gece gündüz çalışarak destek veren gençler ve kadınlar sayesinde bugünlere geldiğine dikkat çeken Arvas, "Biz memleketimiz ve davamız için buradayız. Büyükşehir ve 13 ilçenin kazanması için çalışacağız. Eleştirilerimiz yapıcı olmalı. Birlik olmalıyız. Sizler artık AK Parti'lisiniz. Ne yaparsanız yapın, sizler artık AK Parti'lisiniz. Van'ı imar edeceğiz ve şehrimizi AK Parti'li belediyecilikle tanıştıracağız. Biz ayağa kalktığımız zaman zalimler yerlerine çekilecek. Biz adaleti bu şehre getirmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da, Van'a ve Vanlılara hizmet etmek için geldiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın taktiri ile bana bu görev verildi. Daha öncede bir meslek odasında iki defa başkan olarak seçildim. Buradaki varlığım sizleri asla rahatsız etmeyecek. Sizlere katkı sunmak için burada olacağım. Bunun sözünü sizlere veriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. O yüzden geçmiş deneyimlerimizi sizlere paylaşmak ve yerel iktidarı ele geçirmek için burada olacağım. Burada birbirimize ihtiyacımız var. Siyasi partilerin fıtratı gereği bu gereklidir. Bu şekilde kentimize hizmet edebiliriz" dedi.

"Biz bu seçimi kazanacağız"

Daha önce muhalif bir kimliğe sahip olduğuna da değinen Takva, "Muhalefetimiz asla birilerini yok etmek üzere inşa edilmemişti. Muhalif kimliğimiz daha çok temsil ettiğimiz hedef kitlenin haklarını korumaya yönelikti. Taleplerimiz kentin ekonomik politikalarına yönelikti. Şimdi masanın bu tarafına geçtik. Cumhurbaşkanımızın bana söylediği şu idi. 'Çok konuştun, çok muhalefet ettin. O zaman gel kentine sahip çık'. Asla bir polemik içinde olmadım. Tek amacımız kentin sorunları idi. Allah nasip ederse bundan sonrada kentin sorunlarının çözümü için çaba göstereceğiz. Sizlerle omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü dayanışmayı sağlayan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Şunu ifade edeyim. Biz bu seçimi kazanacağız. Buna kalben inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu dava; birlik, beraberlik davasıdır"

AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ise, eski ve yeni teşkilat mensuplarının kaynaşması toplantısının önemli olduğuna değinerek, "Bu bizim için önemli bir toplantıdır. Partimize hizmet etmek bir demokratik yarıştır. Bazı şeyleri çok arzu edersiniz ama olmaz. Olmaz ise küsmek, kırılmak ve darılmak olmaz. Bu dava; birlik, beraberlik davasıdır. Hiç kimse davaya en küçük bir şekilde bile eleştiri dahi yapmaz. Nefsimize göre değil mantığımıza göre hareket etmeliyiz. Çünkü bazen nefsimize yenik düşüyoruz. Bizim derdimiz üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Ama maalesef son yıllarda üzüm yemenin dışında bağcıyı dövme derdindeyiz. Bu, kendini geliştirememiş kişilerin yapmış olduğu aciziyettir. Gelişen toplumlarda ve kendini geliştiren kişilerde bu olmaz. Allah'ın izniyle birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi kimse bozamaz" dedi.

Van'a ve Vanlıya hizmet etmeyi kendilerine şiar edindiklerini dile getiren Türkmenoğlu, "Bu nedenle herkese ihtiyacımız var. Her bir kardeşimize, ulaşabildiğimiz ya da ulaşamadığımız herkese ihtiyacımız var. Bu anlamda buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eski İl Başkanı Abdullah Aras ise, "Bugün biz buradayız. 31 Mart seçimleri; ülkemize, partimize, bölgemize, ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun demeye geldik. Bundan böyle kayyumla yönetilen bir belediye istemiyoruz. Sivilin elinin değdiği belediyecilik anlayışıyla bir belediye istiyoruz. Biz bugün bu teşkilatı sizinle tanıştırmaya, yabancı olmamaya geldik. Bütün varlığımızla yanınızda olduğumuzu belirtmeye geldik. Bu işin eskisinin, yenisinin olmadığını söylemeye; birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmeye geldik. AK Parti çatısı altında birlik mesajı vermek için geldik. Var olmak için, sizinle birlikte olmak için, telefonlarınızı bekleyen bir asker olarak sürekli hazır bir şekilde olduğumuzu ilan etmek için geldik" diye konuştu.

Toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA