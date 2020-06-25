AK Parti'den "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek
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AK Parti'den "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları üyeleri, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" kampanyasına destek verdi.

AK Parti'den
25.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:30

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları üyeleri, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" kampanyasına destek verdi.

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını, sahipsiz, sessiz can dostları sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanların, yaz mevsiminde yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ettiğine dikkati çeken Okur, özellikle pandemiyle beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostların ya bitkin düştüğünü veya yaşamlarını kaybettiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun" sözlerini hatırlatan Okur, "Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde 'Bir Kap Su, Bir Kap Mama' kampanyasına biz de AK kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Kahramanmaraş'taki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokakta dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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