AK Parti'den "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek
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AK Parti'den "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek

AK Parti Edirne İl Başkanlığı üyeleri, "Bir Kap Su Bir Kap Mama Kampanyası"na destek olmak amacıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret etti.

AK Parti'den
25.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:18

AK Parti Edirne İl Başkanlığı üyeleri, "Bir Kap Su Bir Kap Mama Kampanyası"na destek olmak amacıyla Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nı ziyaret etti.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz, sessiz can dostları sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi.

Dünyanın sahibinin insanoğlu olmadığını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bu mavi gezegende bizim kadar, yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler."

Sokak hayvanlarının salgın döneminden de etkilendiğini aktaran İnce, "Buradan gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su bir kap mama bırak." diye konuştu.

İnce, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve kadın kolları üyeleri barınakta incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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