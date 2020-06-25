AK Parti'den "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, sokak hayvanlarının sıcak havada ve yeni tip koronavirüs sürecinde en büyük ihtiyaçlarının su ve mama olduğunu söyledi.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, sokak hayvanlarının sıcak havada ve yeni tip koronavirüs sürecinde en büyük ihtiyaçlarının su ve mama olduğunu söyledi.

Düğer, parti salonunda düzenlediği basın toplantısında, sokak hayvanlarına yönelik başlatılan "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyasına destek beklediklerini dile getirdi.

Sokak hayvanları için haftanın belirli günlerinde mama ve su bırakılmasının onların yaşamlarını sürdürmeleri için önemli olduğunu aktaran Düğer, sokak hayvanlarına yardım etmenin toplumsal ve sosyal bir görev olduğunu anımsattı.

Sıcak havalardan çok fazla etkilenen sokak hayvanlarının bitkin düştüklerini vurgulayan Düğer, şunları kaydetti:

"Yüce yaratıcının yaratmış olduğu insanın dışındaki diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı olduğu unutulmamalıdır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Sokak hayvanları yiyecek ve su bulma gibi zorluklarla mücadele ediyor. Kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onlara destek olabiliriz. Hayırsever ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA