AK Parti'den Bir İlk! Başkan Adaylarının Seçim Vaatleri Kontrol Edilecek

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bir ilke imza atarak aday vaatlerini kontrol edecek ve adaylardan temkinli olmasını isteyecek.

MANİFESTOLAR AÇIKLANACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yerel seçimler için genel bir manifestonun yanı sıra her il için de özel hazırlığı yapılan, "İl Anayasaları" adı verilen manifestolar açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı manifestonun genel çerçevesinde Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çalışmalardan başlayarak, "AK Parti'nin belediyecilik deneyimi" anlatılacak.

SOSYALLEŞMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPILACAK

"2023 vizyonuna" yer verilecek manifestoda toplumun ve şehirlerin değişen ihtiyaçları ile sosyalleşmesinin önemi anlatılacak. "Deneyim" ve "tecrübe" vurgusunun yapılacağı manifestoda kültür ve sanat hayatı, çevre, spor, hayvan hakları konularına da geniş yerler ayrılacak. Şehirlerin bu temel çerçevede yükselmesinin gerekliliğine vurgu yapılacak. Şehir ekonomileri bölümünde de şehirlerin kaynaklarının kullanımına dair atıflarda bulunulacak. Manifestoda, "komşuluk ilişkilerine" de atıfta bulunularak, "birlikte yaşama deneyimi"nin temelinde bu ilişkilerin olduğu anlatılacak.

VAATLER KONTROL EDİLECEK

Manifestoyla birlikte AK Parti'nin seçim beyannamesiyle vaatleri de açıklanacak. İllere yönelik vaatler il adayları tarafından açıklanacak. Seçim beyannamesinde ise, "makro" bakış açısından çok, "mikro" bakış açısı izleneceği yani önceliğin mikro sorunların çözümü olacağına vurgu yapılacağı ifade ediliyor. Bazı büyük projelerin ise Erdoğan'ın o ile yapacağı ziyaretlerde açıklanabileceği de kaydediliyor. AK Parti bu süreçte bir ilke imza atarak aday vaatlerini, "kontrol" edecek. Vaatler açıklanmadan önce adaylara manifestonun genel çerçevesine uygun olunması istenecek ve vaatlerinde, "temkinli" olması istenecek. Daha önce birçok belediyelerde uçuk vaatler gündeme getirilmiş ve birçoğunun hayata geçmemesi partiyi sıkıntıya sokmuştu.

KLASİK KAMPANYALARIN DIŞINA ÇIKILACAK

AK Parti kurmayları, daha önce yapılan klasik seçim kampanyalarının bu seçimde olmayacağını da ifade ederken sosyal medya ve dijital temelli bir seçim kampanyasının yürütüleceğini de kaydetti.