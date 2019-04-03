AK Parti'den Başkan Ergün'e Tebrik

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök'ü konuk etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ender Gök, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda üst üste 3'üncü kez başkanlığa seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi üst yönetim kadrosunun da hazır bulunduğu ziyarette konuşan AK Parti Manisa Milletvekilleri, Başkan Ergün'ü elde ettiği başarılı sonuç nedeniyle tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Manisa'yı Cumhur İttifakının zaferi ile taçlandırdık. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız ve Manisalı vatandaşlarımıza layık olmaya çalışacağız. Bundan sonraki süreçte yine en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA