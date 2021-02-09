AK Parti'den basın kuruluşlarına ziyaret

AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Efe, basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Efe, kentteki basın kuruluşlarını ziyaret ederek, 17 Şubat'ta yapılacak AK Parti Gençlik Kolları kongresine ilişkin bilgi verdi.

Basının öneri ve eleştirilerini dikkate aldıklarını dile getiren Efe, "Yakın zaman önce AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanlığına getirildik. Benden önce görev yapan tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Devraldığım bayrağı daha da ileriye taşımak için büyük bir gayretle çalışacağım. Kongre öncesi ildeki sivil toplum örgütleri ve basın camiasını ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Aynı zamanda ilimizin sorunlarını da ele alarak el birliğiyle ne yapabileceğimizi görüştük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz