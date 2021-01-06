AK Parti'den Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AK Parti İl Başkanlığı önü -AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ın konuşması ŞIRNAK - AK Parti Şırnak İl Başkanlığı üyeleri de Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

AK Parti İl Başkanlığı önü

-AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan'ın konuşması ŞIRNAK - AK Parti Şırnak İl Başkanlığı üyeleri de Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Daha sonra parti binası önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı açıklamalara tepki vermeye davet ettiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan