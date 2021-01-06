Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
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Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:36

AK Parti Gümüşhane Teşkilatı, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gümüşhane Teşkilatı, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, suç duyurusunun ardından Gümüşhane Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığını söyledi.

Söylemlerin arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğunun tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık olduğunu kaydeden Köse, şöyle konuştu:

"Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz."

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Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Gümüşhane AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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