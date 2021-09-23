AK Parti'den barınma sorunu yaşayan öğrenciler için seferberlik ilan etti

BALIKESİR (Bültenler) - " Balıkesir'de öğrencilerimiz İl Başkanlığımıza ve Belediyelerimize müracaat edebilirler" diyen Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran; "Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki, önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin belediyelerimize müracaat edebileceklerin ve Belediyelerimizin tamamına öğrencilerimizin hizmetinde olmaları yönünde talimatlarını verdi.

"GEÇEN YIL OKULLARIN KAPALI OLMASI, TALEBİ 2 KAT ARTTIRDI…"

Başaran, okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Pandemi tedbirleri nedeniyle açılmayan yurtlarımız, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte iki yıllık öğrenci kapasitesi nedeniyle doluluk oranı maalesef yükseldi. Balıkesir'de şuan çok olmasa da kısmen sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle Ak Parti olarak Balıkesir'de barınma sorunu yaşayan gençlerimiz İl Başkanlığımıza ve Belediyelerimize müracaat edebilirler. Kendilerine gereken yardımlar yapılacaktır" dedi.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER ÖĞRENCİLERİMİZE YARDIMCI OLACAK"

Balıkesir'de AK Parti Teşkilatları ve belediyeler olarak öğrencilere yardımcı olacağını ifade eden Başaran, "Belediyelerimiz Türkiye'de bütün şehirlerde hazırlıklarını yaptılar. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'nin bu konuda kesin talimatı var. Balıkesir'e gelen öğrencilerimize yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeyiz.Ancak yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayan, öğrencilerimiz belki olabilir. Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan sunulması için AK Partili belediyeler olarak bugün için ülkemizdeki 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Balıkesir için konuşuyorum Büyükşehir Belediyesi ve 10 İlçe Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar." dedi.

"YURT KONUSUNDA PROVOKATİF EYLEM YAPANLAR, DÜNÜ UNUTANLAR"

Yurt konusunda provokatif bir şekilde eylem ve söylemde bulunarak, bunu sebep göstererek sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi maalesef" diyen Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, "Bu eylem ve söylemlere itibar etmeyiniz. Ak Parti her daim öğrencilerimizin yanındadır. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeleri ve teşkilatları olarak seferberlik ilan ettik. Bugün Türkiye'de 769 yurdumuz ve bu yurtlarımızda 719 bin 500 öğrenci modern binalarda barınabiliyorlar. 2002 senesinde Türkiye'deki yurt sayısı 190 ve barınan öğrenci sayısı da 182 bin 252 idi. Balıkesir'imizde ise 12 KYK yurdumuz faal olarak öğrencilerimizin hizmetinde. Bu yurtlarımızda şuan 4.458 Kız öğrenci, 3121 Erkek öğrenci toplamda 7579 öğrenci barınmaktadır.

"2022'DE ÖĞRENCİ KAPASİTEMİZ 10 BİN 829'A ÇIKACAK"

Devam eden yatırımlarımız bittiğinde yurtlarımızda barınacak olan öğrenci kapasitemiz 10.829'a ulaşacak. Şöyle bir oranlama yaparsak 2002 yılında Balıkesir'de öğrenci barınma kapasitesi1307 idi. 19 yılda Ak Parti sadece Balıkesir'imiz de bu sayıyı 6 kat arttırmıştır ve önümüzdeki yıl bu sayı 9 katına çıkacak. Her zaman söylediğimiz gibi yaparsa Ak Parti yapar.

"MUHALEFET YALANLA YİNE SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞUYOR"

Muhalefet yine bugün yalana başvurarak boş konuşmaya devam ediyor. İnkarcı, yalan ve iftiracı siyaset anlayışı ile 'Siyasi Rant" elde etme peşinde koşuyorlar. Ama gerçekler onların dediği gibi olmadığını milletimiz çok iyi biliyor. Ak Parti 19 yılda ülkemizin dört bir yanına Üniversite açtığı gibi, yurtlarını da hazır etti. Birileri boş ve yalanla halkımızı kandırmaya çalışsa da, görünen köy kılavuz istemez. Milletimiz 19 yıl öncesini de bugünü de çok iyi biliyor. Milletimizin partisi Ak Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra milletimizle beraber 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecek. Güçlü Türkiye yolunda durmak yok yola devam inşallah."

Bültenler - Son Dakika Haberleri