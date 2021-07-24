AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı
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AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı

AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

AK Parti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

AK Parti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümüne ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Zincirlerini kıran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin ibadete açılışının 1. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Videoda, "İnancınla varsın başın secdeye, atan Fatih'in çağ açıp çağ kapattığı yerde, yürür üstüne zalimin silkelensin cihan yerinden. Kır zincirleri ki Fatih'in mirası can bulsun yeniden." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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AK Parti'den Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı - Haberler
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