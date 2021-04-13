AK Parti'den Ankara çıkartması
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AK Parti'den Ankara çıkartması

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AK Parti'den Ankara çıkartması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki bir heyetle bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti.

Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki bir heyetle bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti.

Başkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti. Burada Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecikli olan Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile bir araya geldiler. Heyet, Bilecik hakkında istişarelerde bulundular. - BİLECİK

AK Parti'den Ankara çıkartması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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