AK Parti'den "AK Parti İnandığın Yolda Yürü" paylaşımı
AK Parti Genel Merkezi Sosyal medyada paylaşım "İnandığımız Yolda 19 Yaşında" tanıtım filmi ANKARA - AK Parti Genel Merkezi, sosyal medya hesapları üzerinden AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle hazırladıkları "İnandığımız Yolda 19 Yaşında" tanıtım filmini paylaştı.
13.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:28
AK Parti Genel Merkezi
Sosyal medyada paylaşım
"İnandığımız Yolda 19 Yaşında" tanıtım filmi ANKARA - AK Parti Genel Merkezi, sosyal medya hesapları üzerinden AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle hazırladıkları "İnandığımız Yolda 19 Yaşında" tanıtım filmini paylaştı.
Kaynak: AA