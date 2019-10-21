AK Parti'den AA'ya ziyaret

21.10.2019 14:40

AK Parti Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Eyce, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'dan kurum hakkında bilgi alan Eyce, tüm çalışanların 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Serap Eyce, AA'nın haberleriyle bulunduğu coğrafyanın tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek, "Sadece Türkiye'de değil dünyada önemli çalışmalara imza atan Anadolu Ajansı, hepimizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Baysal ise AA'nın bölgedeki çalışmalarını anlattı, ziyaretten dolayı da konuklarına teşekkür teşekkür etti.

Kaynak: AA